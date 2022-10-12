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“رمضان شمبش” يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للديموقراطية في الاتحاد البرلماني الدولي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

شارك رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.

وصّرح المتحدث باسم مجلس النواب، أن الاجتماع الذي انعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، تناول “مشروع القرار المُعنون بالزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأجرى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، مداخلة وضّح فيها مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت تؤرّق المجتمعات الساعية لمعالجة هذه الظاهرة، عبر سنّ التشريعات التي تحمي المهاجر وتكفل له حقوقه.

ولفت شمبش إلى التشريعات الوطنية الليبية حول مسألة الهجرة، منوهاً إلى حالة الصراع الداخلي في ليبيا، وانقسام السلطة التنفيدية، ما يحدّ من جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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الوطن الليبية

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