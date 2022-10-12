وزير مالية الدبيبة يناقش إعداد مذكرة شراكة مع البنك الدولي لعام 2023

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد المبروك، والوفد المرافق له اجتماعا مع فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك في إطار مشاركة الوزارة في الفعاليات المصاحبة للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين 2022 الجاري انعقادها بمقري البنك والصندوق في العاصمة الامريكية – واشنطن.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد شارك في اللقاء فريق الخبراء التابع للبنك الدولي، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بانشطة وبرامج البنك الدولي في ليبيا كان أهمها تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا و مجموعة البنك الدولي.

كما شملت المناقشات إعداد مذكرة الشراكة القُطرية بين دولة ليبيا والبنك للعام 2023م، وإعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس، وبناء قدرات العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية .

كما تناول الاجتماع العديد من الموضوعات وأوجه التعاون المشترك الاخرى التى تهدف الى تحقيق نقلة نوعية في حجم ومجالات التعاون المشترك بين دولة ليبيا والبنك الدولي