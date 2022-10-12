وزير العدل يتفقد أوضاع السجناء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية

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أجرى وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود، مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، لتقييم الوضع الإنساني داخل المؤسسة.

وتفقد الوزير، خلال الزيارة عنابر النزلاء داخل المؤسسة والإدارات للوقوف على الاحتياجات الأساسية التي تساهم في رفع كفاءة العمل.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن وزير العدل أشاد بجهود القائمين على مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية في تحسين ظروف الاحتجاز، والرقي بالدور الإصلاحي المناط بها.

وأكد المكتب، على أن وزارة العدل بالحكومة تؤكد على القيام بدورها الإشرافي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل لإعادة إدماج نزلائها في المجتمع، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية داخل هذه المؤسسات.