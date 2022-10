قوة الردع الخاصة تسلم أحد مقارها في زاوية الدهماني إلى جهاز تطوير المراكز الإدارية

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي لجهاز الردع أحمد بن سالم إرجاع الجهاز عمارة سكنية في زاوية الدهماني إلى ورثتها من عائلة الغدامسي، بعد التحقق من الشهادة العقارية وأوراق الملكية، وذلك بالتعاون مع مصلحة السجلّ العقاري.

بن سالم وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “استجبنا لرغبة سكان منطقة زاوية الدهماني في إخلاء المنطقة من المقار الأمنية والعسكرية”.

وأضاف: “سلمنا أحد المقار الأمنية السابقة لمجموعة مسلحة في الدهماني إلى جهاز تطوير المراكز الإدارية”.

كما أشار إلى أن أحد المقار الأمنية السابقة لمجموعات مسلحة في زاوية الدهماني يعمل جهاز تطوير المراكز الإدارية على تحويله إلى موقف للسيارات.

بن سالم نوه إلى أن جهاز الردع مستمر في إرجاع العقارات والمحال السكنية والتجارية لأصحابها بالتعاون مع مصلحة السجل العقاري والجهات المعنية.

