سفارة ليبيا في باريس تشرع في استخراج جوازات سفر للمقيمين بأوروبا

طرابلس 12 أكتوبر 2022 (وال)- أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن السفارة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس شرعت في إصدار جوازات السفر للرعايا الليبيين المقيمين في أوروبا.

وأوضحت الوزارة – عبر صفحتها على فيسبوك – أن هذا الإجراء جاء بناء على تعليمات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بضرورة الإسراع في تقديم الخدمات والتسهيلات للرعايا الليبيين في الخارج.

وأضافت الوزارة أن السفارة افتتحت منظومة إصدار الجوازات للرعايا الليبيين المقيمين في فرنسا وكامل دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزارة على الراغبين في الحصول على جواز سفر سرعة الحجز عبر الموقع الإلكتروني للسفارة، مشيرة إلى أن عملية تصوير المواطنين ستتم بمقر السفارة الليبية في باريس. (وال)

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