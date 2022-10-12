تصوّرات المرحلة القادمة… محور لقاء عدد من النواب مع بعثة الاتحاد الأوروبي

الوطن / متابعات

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بنائب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحفية والإعلامية ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنقو شندل، والملحق السياسي، ليليان انجو.

وصرّح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته على “فيسبوك”، بأن النواب هم كل من سعيد مغيب، ومحمد دومة، وعائشة الطبلقي، وجرى اللقاء في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأكد النائب سعيد مغيب، أن اللقاء تناول رؤية مجلس النواب للمرحلة القادمة في ليبيا، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الانتخابات، كما جرى مُناقشة عدد من الموضوعات الأخرى.