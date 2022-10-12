الرئيس الجزائري: ليبيا غنية ومن المفترض أن تظهر رفاهية شعبها للجميع

رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برئيس المجلس الرئاسي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وقال تبون في كلمته: “منذ أيام قليلة أحيا الشعبان الجزائري والليبي ذكرى معركة إيسين”، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ضحى كثيرا من أجل الجزائر أيام الثورة الجزائرية.

وأضاف تبون: “نعرف من البداية أنه لا يوجد إلا حل واحد للقضية الليبية وهو الرجوع للشعب الليبي في اختيار من يحب وإعطاء الشرعية لمن يحب، ونأمل أن تكون 2023 هي سنة الحل في ليبيا، ولا أحد يفرض الانتخابات على الليبيين”.

ولفت تبون إلى أن “ليبيا لها ثرواتها ودولة غنية ومن المفترض أن تكون رفاهية الشعب واضحة للجميع”.

بدوره قال المنفي إن الانتخابات هي الحل للشعب الليبي، والاتفاق على القاعدة الدستورية بداية الاستقرار الكامل لليبيا.

وأشاد المنفي بالدور الجزائري، قائلا إن لها دورا مهما في الفترة القادمة خاصة الخروج بموقف عربي موحد من أجل القضية الليبية، مشددا على أن استقرار ليبيا مهم للمنطقة بالكامل.