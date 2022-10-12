علي القطراني يؤكد دعم بلدية ربيانة لتقديم الخدمات إلى أهالي المنطقة

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، ضرورة دعم بلدية ربيانة جنوب شرق ليبيا، حتى تتمكن من تقديم كامل خدماتها إلى أهالي البلدية وضواحيها، أسوة بالبلديات الأخرى الواقعة في المنطقة الشاسعة جنوب شرق ليبيا، مشيرًا إلى أهمية الموقع الجغرافي للبلدية.

جاء تأكيد القطراني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو المجلس البلدي ربيانة محمد زوي محمد، بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة الكفرة عبدالسلام شوها، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي.

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وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الاجتماع ناقش أوضاع بلدية ربيانة والمختنقات التي تعرقل سير عمل المجلس البلدي، والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأزمة المكلفة متابعة أوضاع البلديات، والصعوبات التي تعرقل تقديم خدماتها للمواطن وسبل حلحلتها.

وكلف رئيس الحكومة فتحي باشاغا قبل أسابيع القطراني برئاسة لجنة الأزمة المكلفة بمتابعة أوضاع البلديات في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن ثلاث لجان من بينها لجنتي أزمة لمتابعة أوضاع بلديات المنطقة الغربية وأخرى لمتابعة بلديات المنطقة الجنوبية.