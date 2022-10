محلل سياسي: الليبيون فاض بهم الكيل بسبب تدخل الإسلاميين في السياسة

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي عبد الله محمد أن الليبيين يعانون من أزمات متلاحقة كان المفتي المعزول الصادق الغرياني أحد أسبابها بفتاويه هو وجماعته، وبالتالي هنالك عزوف عن منهجه ومدارسه لدى الكثيرين.

محمد وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “أن الليبيين فاض بهم الكيل من الانقسام السياسي والحروب المستمرة وسرقة المال العام والفساد وتدخل الإسلاميين في السياسة بشكل فج، وتدميرهم أي فرصة للحوار والسلام، وهو ما يظهر في المظاهرات المستمرة ضدهم، ولذلك فمن الطبيعي أن يرفضوا إلحاق أبنائهم بهذه المدارس”.

وقال محمد: “الغرياني حظوته فقط أصبحت لدى المليشيات الفاسدة التي تقاتل من أجل مصالحها ومكتسباتها، وبالتالي فالكثيرون من مؤيديه يتبعون منهجه المتطرف ليس على اعتبار ديني بل لمصالح فقط”.

