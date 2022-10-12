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مباحثات مرتقبة بين “الوطنية للنفط” و”تباو” التركية في إطار مذكرة التفاهم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكدت مصادر تركية، وجود مباحثات مرتقبة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة النفط التركية “تباو”، في إطار مناقشة مذكرة التفاهم الموقّعة بين منتهية الولاية وأنقرة.

وقالت المصادر إن المباحثات ستتناول أوجه التعاون من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالنفط والغاز، وإقامة المشاريع المشتركة بين المؤسستين، بالإضافة إلى الشراكة الخاصة في مجال البحث والاستكشاف بالاعتماد على سفن الأبحاث الزلزالية وسفن الحفر التركية.

كما ستناقش المباحثات وفقا للمصادر ذاتها، أوجه عمل الجانبين على تطوير المشروعات المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير، ومشروعات التنقيب داخل أراضي ليبيا.

الوسوم

”تباو” التركية المشاريع المشتركة الوطنية للنفط ليبيا

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الوطن الليبية

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