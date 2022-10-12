حبس المراقبين الماليين السابق والحالي لبعثة ليبيا إلى قطر

أخبار ليبيا 24

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس المراقب المالي الحالي والسابق لبعثة ليبيا إلى قطر بتهمة إساءتهما استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.

وقال مكتب النائب العام في بيان له: أن “النائب العام أمر بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في واقعات التعدِّي على حرمة أموال موصوفة بالعمومية، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذها فيما خُصِّصَت له في بعثة دولة ليبيا لدى دولة قطر”.

وأوضح البيان، أنه “مواصلة لمنع جرائم الفساد ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها؛ تولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه؛ فأبَانت الإجراءات عن تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم”.

وتابع البيان: “وأمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق”.