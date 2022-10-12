المنقوش لـ “السفيرة الكندية”: حكومتنا لن تتراجع عن دورها في استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، سفيرة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافارد” والوفد المرافق لها؛ لمناقشة أخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد ثمنت المنقوش موقف كندا الداعم والمساند للشعب الليبي، مؤكدة أن وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة جهودهم المبذولة في إجراء الانتخابات الوطنية.

وقدمت سفيرة كندا دعوة للمنقوش من نظيرتها الكندية “ميلاني جولي”؛ للمشاركة في حدث افتراضي لوزيرات الخارجية “للتضامن مع حقوق المرأة ونبذ العنف اتجاهها في الآونة الأخيرة”.

كما أعربت “إيزابيل سافارد” عن دعم بلادها للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحة أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط.