كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ليبيا

كشف «المصرف الليبي الرقمي» تفاصيل التأسيس والخدمات المقدمة ومزاياه وكيفية الاستخدام، والمساهمة وشراء الأسهم، وكيف سيعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برأسمال يبلغ 200 مليون دينار، موزعة على 20 مليون سهم.

ووافق المصرف المركزي في بنغازي، بناءً على طلب قدمه الخبير المصرفي جمال عبدالمالك، مؤسس مصرف التجارة والتنمية وعدد من المستثمرين، على تأسيس «المصرف الليبي الرقمي».

ما هدف «المصرف الليبي الرقمي»؟

وقال المصرف، في بيان التأسيس، إن هدفه هو «تسهيل العمليات والخدمات المصرفية للمواطنين ولعملائه بطريقة فعالة ومرنة وسهلة وسريعة، وكذلك إنهاء خدماتهم المصرفية في أي وقت يرغبون»، كما يهدف إلى «مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والمصرفي والتقني»، وهو الأمر الذي يميزه عن المصارف التقليدية القائمة.

واستند مؤسسو المصرف إلى الصعوبات التي واجهتهم في الحصول على الخدمات المصرفية بـ«أسباب عديدة وبأسلوب غير منطقي وغير مقبول» من قبل المصارف القائمة والتأخير الواضح في تنفيذ تلك الخدمات, فضلا عن رفض المصارف فتح حسابات مصرفية لمواطنين بأسباب عديدة، وعدم توفير شهادات ومستندات عديدة وإلزامهم بدفع رسوم عالية جدا لمجرد فتح الحساب وصلت لدي بعض المصارف ما بين 300 إلى500 دينار للحساب الواحد.

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وتحدث المصرف الوليد عن بروز ظاهرة الإقصاء أو الاستبعاد المالي، والتي ذكرها تقرير مصرف ليبيا المركزي البيضاء في (تقرير الاستقرار المالي). ونقل المصرف عن إحصائيات تقرير الاستقرار المالي 2018 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيضاء أن ما نسبته فقط 14% من البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في ليبيا استخدموا الهاتف المحمول أو الإنترنت للدخول إلى حساباتهم المصرفية، وهو ما اعتبرها نسبة منخفضة جدا بالقياس إلى المعدل العالمي (38%) وبالمقارنة مع بعض الدول العربية، وهو ما يعكس تدني مستوى التكنولوجيا المالية في ليبيا.

وأشار إلى توصية التقرير بضرورة تطبيق الصيرفة الإلكترونية وزيادة ادخال وتنويع وسائل الدفع الإلكتروني وضرورة نشر الوعي المصرفي، خاصة الوعي المصرف الإلكتروني.

وحصل «المصرف الليبي الرقمي» في 25 سبتمبر 2022 على قرار محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري رقم (88) لسنة 2022، بالموافقة المبدئية بطلب تأسيس مصرف رقمي تحت مسمى (المصرف الليبي الرقمي) برأس مال يبلغ 200 مليون دينار ليبي.

ما هو «المصرف الليبي الرقمي»

يقول مؤسسو المصرف إنه يقدَّم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت بشكل إلكتروني (عن بعد) ولا يتطلب الإجراءات مراجعة الفرع، حيث تعمل المصارف التقليدية، ولكن عن طريق الإنترنت والأجهزة الذكية.

وأبرز المصرف أهمية التحول الرقمي من خلال مجموعة من العناصر هي:

– تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسهل وأسرع دون الانتظار لمدة طويلة.

– تطبيق التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، والتي منها تقليل تكاليف التشغيل من خلال اختصار الجهد المبذول والقائم على العمليات المصرفية التقليدية والاتجاه نحو التكنولوجيا.

– تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للعملاء.

– مساعدة المؤسسات والشركات على التوسع وسهولة التعامل مع الخدمات المصرفية من خلال التكنولوجيا.

– إحكام الرقابة والمتابعة وتقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية، حيث يعتمد التحول الرقمي على الوسائل الإلكترونية والمتمثلة في الأرشيف والبريد الإلكتروني لتنفيذ العمليات.

مزايا «المصرف الليبي الرقمي» المنتظرة

وأشار المصرف إلى أن من بين مزاياه، المساعدة على إدارة الوقت وتقليص الجهد الذي يمكن أن يبذله العميل بمراجعة المصارف التقليدية وفروعها, مما يخفف العبء على العملاء، وتقليل الأخطاء وزيادة الإيرادات والأرباح, إضافة إلى سهوله ومرونة وسرعه الحصول على الخدمات والمعاملات المصرفية على مدار الساعة، وتقليل الازدحام وتوفير المباني والمعدات المكتبية والأجهزة والآلات والقرطاسية.

خدمات المصرف الليبي الرقمي

وأوضح أنه يقدم مجموعة من الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة، ومنها فتح حساب مصرفي مجانا، من دون تقاضي أي عمولة أو رسوم ومن دون تحديد حد أدني خدمة فتح حساب فرعي بأي عملة دولار أو يورو أو فرنك سويسري أو غيرها، بالإضافة إلى طلب كشف حساب بطاقة فيزا أو ماستر كارد، وطلب كشف حساب جاري عادي أو مخصص بالعمليات الدائنة أو المدينة خلال مدة معينة، وإرسال الكشوف على البريد الإلكتروني المسجل لدى المصرف.

خطوات فتح حساب جديد

– تنزيل التطبيق المتاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال Google play – App store.

– إدخال رقم الهاتف وبريدك الإلكتروني وصورة الهوية (جواز سفر أو بطاقة شخصية).

– التقط صورة سلفي مع التعريف.

ويتيح المصرف خدمة الدفع الإلكتروني بديل الدفع النقدي (خدمة حاسبني)، وهي خدمة جديدة تمكن العميل من الشراء من كافة المتاجر ونقاط البيع المختلفة ومزودي الخدمات دون استعمال النقود.

كما يسمح المصرف بإرسال واستلام الأموال بين العملاء إلكترونيا، بالإضافة إلى إصدار دفاتر الصكوك وتحديد مكان الاستلام، وإصدار الصكوك المصدقة، والحوالات السريعة بسرعة وأمان.

وأشار إلى إتاحة شراء بطاقات شركات الاتصالات (المدار، ليبيانا، ليبيا للاتصالات وغيرها من شركات الإنترنت)، وكذلك الشحن الإلكتروني، ودفع الفواتير، والحصول على السلف والقروض الشخصية، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.