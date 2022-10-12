النيابة تحبس احتياطيًا مراقبين ماليين في بعثة ليبيا بقطر بتهمة تحصيل أموال غير مشروعة

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أمرت النيابة العامة بحبس مراقبين ماليين احتياطيا على ذمة التحقيق الابتدائي في واقعات التعدي على أموال مخصصة لبعثة دولة ليبيا لدى دولة قطر.

وقال مكتب النائب العام، إن النيابة العامة أمرت بحبس مراقبين ماليين بالبعثة حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وأشار المكتب إلى أن النيابة باشرت في إجراءات التحقيق حول تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت تورط المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه في إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.

وأضاف، أنه أمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهمين؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.