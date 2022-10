فرج: دستور 51 تجاوزته الأحداث ولا يمكن فرضه على الليبيين اليوم

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن دستور 51 تجاوزته الأحداث ولا يمكن فرضه على الليبيين اليوم.

فرج وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “سأنتظر نتائج لقاء أعضاء من النواب والدولة بخصوص دستور 51 ولكن كان من الأجدر أن يشارك الجميع في هذا الملف”.

وأضاف: “دستور 51 لا يمكن تعديله لأن الأمر يتعلق بنظام الحكم وصلاحيات الملك والأنظمة السياسية والإدارية”.

وطالب جميع المكونات المشاركة في أي مسار دستوري وعدم الاستفراد بالأمر من أشخاص أو مؤسسات معينة.

ودعا الشعب الليبي إلى أن يتطلع إلى الدستور ويصادق عليه عبر استفتاء شعبي.

كما أكد أنه لا يملك أحد مصادرة آراء الليبيين في اختيار دستور يمثلهم ويجمعهم.

فرج اقترح أن تنظر السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة في ملف الدستور وأن تؤجل الانتخابات الرئاسية أيضًا.

