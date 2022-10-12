القائم بأعمال سفارة تونس لدى ليبيا يُشيد بإنجاز وطباعة مصحف الأوقاف الليبية

طرابلس 12 أكتوبر 2022 (وال)- بحث رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، مع القائمَ بأعمال سفارة تونس في ليبيا ماهر الرياحي، آفاق التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الشؤون الدينية في تونس في مجال علوم القرآن الكريم.

وتطرق العباني والرياحي خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، إلى مقترح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بإنشاء وحدة المقارئ المغاربية، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الهيئة منها برنامج المحفظ المتقن، وبرنامج حصين لمكافحة عمل السحرة والمشعوذين الذي تُشرف عليه الهيئة.

من جهته، أشاد القائمَ بأعمال سفارة تونس في ليبيا بأعمال الهيئة والتي كان آخرها طباعةَ مصحف الأوقاف، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين الجهتين فيما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال