بوستة: اجتماع أعضاء من “الدولة” و”النواب” عن إقليم برقة خطوة “إيجابية”

الوطن / رصد

وصف عضو لجنة الحوار عن مجلس الدولة شعبان بوستة، اجتماع عدد من أعضاء مجلسي الدولة النواب عن إقليم برقة، بـ “الخطوة الإيجابية”، التي تصب في مصلحة مناطقهم، على حد تعبيره

وقال بوستة في تصريحات صحفية، إن أعضاءً من مجلس الدولة قاموا بتدارس برنامج الفدرالية، واتفقوا على إنشاء إدارة محلية موسعة، بهدف التخلّص من المركزية وتفتيتها، ومنح البلديات صلاحيات واسعة.

وأضاف: “نرحب بمخرجات أي اجتماع بين الأجسام بما يعود بالنفع على الليبيين، من خلال التواصل مع الحكومة وحلحلة المشاكل وإلغاء المركزية”، لافتا إلى وجود تكتل عن الجبل الغربي يتكوّن من عدد من النواب والسياسين على غرار تكتّل برقة.