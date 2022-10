في إشارة إلى تركيا.. الشريف: مشاركة الأقوياء تجعلك في الموقف الأكثر جدوى لحماية مصالحك

plليبيا – علق المحلل السياسي من مدينة مصراتة فيصل الشريف على تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الموجه لليونان والذي جاء فيه: “إذا كنتم تحتمون بالغرب، فإننا نقول لكم صباح الخير استيقظوا من هذا الحلم، فهذا لن يفيدكم ولن يقف أحد بجانبكم”.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “حقوق وطنك وشعبك لا يفيد فيها الاستجداء، بل يجب أن تكون قويًّا وشجاعًا لتنتزعها ولا تفرط أو تسلم فيها”.

وأضاف الشريف: “لهذا فإن مشاركة الأقوياء تجعلك في الموقف الأكثر جدوى ودفاعًا عن حقوقك وحماية مصالحك”.

