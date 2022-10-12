نجاة 44 مهاجراً بعد فقد الاتصال بهم لساعات

الوطن / رصد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نجاة 44 مهاجرا، أغلبهم سوريّون، بعد فقد الاتصال معهم لساعات، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال المرصد إن الناجين يحملون الجنسية السورية والمصرية والليبية، ووصلوا إلى إيطاليا بعد إبحارهم على متن قارب انطلق من شواطى ليبيا، بعد معاناتهم وفقدان الاتصال بهم لساعات، وسط معلومات عن غرقهم.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق إلى وفاة شاب سوري نتيجة إطلاق رصاصة على رأسه أطلقها من قبل عناصر حرس الحدود اليوناني، أثناء محاولة الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.