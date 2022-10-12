مستمرون في تحسين أداء الشبكة الكهربائية دون كلل

أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء على تضاعف جهود فرق الصيانة بكافة المدن الليبية دون “كلل أو ملل” خدمة للوطن والمواطن.

وقالت الشركة، إن فرق الصيانة بالعديد من الدوائر تقوم بأعمال مستمرة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية، ولتفادي حدوث الأعطال المفاجئة.

وذكرت الشركة، اليوم الأربعاء، أن فرق الصيانة بدائرة توزيع جنوب مصراتة “يسابقون الزمن من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية في عدد من المواقع وذلك بإجراء أعمال صيانة طارئة لمكونات شبكة التوزيع في نطاق الدائرة”.

وأضافت الشركة، أن دائرة الإنارة العامة بإدارة توزيع غريان قامت بإجراء أعمال الصيانة اللازمة بالطريق العام الممتد من منحدر أبوغيلان إلى جسر جندوبة الواقع ضمن نطاق إدارة توزيع غريان.

وأوضحت، أن الأعمال شملت صيانة واستبدال الكواشف والأعمدة المتهالكة منها.

كما ذكرت أن فرق دائرة صيانة الجهد المتوسط الشاطئ والتابعة لإدارة الجهد المتوسط بالمنطقة الجنوبية، قاموا بأعمال صيانة العطب الحاصل في خلية محطة التنية 66 ك.ف.