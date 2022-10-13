«القابضة للاتصالات» توقع اتفاقا مع «سيسكو» الأميركية لتحقيق «رؤية 2025»

وقعت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الأربعاء، اتفاقا مع شركة «سيسكو» الأميركية، لتنفيذ مشروعات من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية 2025 للشركة القابضة: مواطن الذكي، «شركات الذكية، مدن الذكية، بلاد الذكية»؛ وكذلك النهوض بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات لجميع القطاعات الليبية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتفاق مع الشركة الأميركية، التي تعتبر إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الاتصالات ومراكز المعلومات، يهدف إلى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وميكنة البيانات بالتعاون المشترك بين الشركتين، وذلك لوضع خطة محددة وجدول زمني لتنفيذ هذه المشروعات.

ويتضمن الاتفاق تدريب المختصين على أحدث ما توصلت إليه شركة «سيسكو»، وذلك بتقديم الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية دورات تدريبية معتمدة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاتفاق الاستراتيجي يهدف للوصول لأعلى التقنيات التي تفيد قطاع الاتصالات في السوق الليبية، وتقديم أعلى خدمات الاتصالات عن طريق الشركة القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها سواء لخدمات المحمول أو لخدمات الإنترنت وشبكات الربط.

على هامش توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وشركة «سيسكو» الأميركية، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 (صفحة الشركة على فيسبوك)

على هامش توقيع اتفاق بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وشركة «سيسكو» الأميركية، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 (صفحة الشركة على فيسبوك)