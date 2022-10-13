شهود: اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال بطرابلس

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أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

وجرى على منصات التواصل الاجتماعي تداول معلومات عن حدوث اشتباكات في شارع 9 بمنطقة غوط الشعال، وسط حالة هلع وفزع لدى السكان.

اندلاع اشتباكات مسلحة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة بوسط الاحياء والمناطق المدنية المكثضة بالسكان في شارع 9 بمنطقة غوط الشعال بوسط مدينة طرابلس، وسط حالة هلع وخوف لدي السكان. نسأل الله السلامة للجميع. — أحمد حمزة Ahmed Hamza (@Ahmedhkhamzagm1) October 12, 2022

ووثقت مقاطع فيديو أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة خلال الاشتباكات.