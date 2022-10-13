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شهود: اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال بطرابلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

وجرى على منصات التواصل الاجتماعي تداول معلومات عن حدوث اشتباكات في شارع 9 بمنطقة غوط الشعال، وسط حالة هلع وفزع لدى السكان.

ووثقت مقاطع فيديو أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة خلال الاشتباكات.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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