شهود: اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال بطرابلس

العنوان
أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.
وجرى على منصات التواصل الاجتماعي تداول معلومات عن حدوث اشتباكات في شارع 9 بمنطقة غوط الشعال، وسط حالة هلع وفزع لدى السكان.
اندلاع اشتباكات مسلحة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة بوسط الاحياء والمناطق المدنية المكثضة بالسكان في شارع 9 بمنطقة غوط الشعال بوسط مدينة طرابلس، وسط حالة هلع وخوف لدي السكان.
نسأل الله السلامة للجميع.
— أحمد حمزة Ahmed Hamza (@Ahmedhkhamzagm1) October 12, 2022
ووثقت مقاطع فيديو أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة خلال الاشتباكات.
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