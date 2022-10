النحيب: اجتماع البيضاء لن يقود لحوار جنيف آخر بل تنادى مجلسا النواب والدولة ليجدا حلًا لليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب بدر النحيب إن الاجتماع الذي عقد في مدينة البيضاء كان اجتماعًا تحضيريًا تمهيديًا ولا يوجد جدول أعمال.

النحيب أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحديث كان عن الأعضاء الكبار على أساس أن هناك مناصب سيادية ومناقشة ملف المهجرين والمصالحة الوطنية، والحديث بالمجمل كان طرحًا من جميع أعضاء مجلس النواب والدولة.

ولفت إلى أنه كان الاجتماع بمستوى عالٍ، بحضور المجلسين، وفي الاجتماع القادم سيكون هناك جدول أعمال.

وأكد على أنه لن يقود هذا الاجتماع لحوار جنيف آخر بل تنادى الجسمان لكي يجدا حلًا لليبيا، هم نواب برقة وممكن نواب الغرب والجنوب بعدها وسيكون على مستوى، منوهًا إلى أن الخطوة الأولى أن يجتمع أعضاء برقه ومجلس الدولة لخطو الخطوات الأولى والوصول لمستوى البرلمان ومجلس الدولة.

