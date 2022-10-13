اللافي: “الرئاسي” مستمر في مسار المصالحة الوطنية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عبر تطبيق زوم، في الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي المنبثقة عن عملية برلين، بحضور خبراء دوليين، حول المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد النائب خلال الاجتماع عزم المجلس في الاستمرار نحو استكمال مسار المصالحة الوطنية، فهي طريق نجاح أي حل سياسي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.

وأثنى اللافي على دور الاتحاد الافريقي والبعثة الأممية، والدول الصديقة مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية، مسترشدا بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود المشروع الذي يهدف لتحقيق الاستقرار.

وتركزت الإحاطة التي قدمها الخبراء الدوليون للنائب خلال الاجتماع على العدالة الانتقالية، والتجارب الدولية الرائدة في بناء السلام والمصالحة الشاملة.