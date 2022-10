الهنقاري: أدعو أردوغان إلى البدء في التنقيب عن النفط بالمياه الإقليمية

ليبيا – دعا المحلل السياسي محمد الهنقاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البدء في التنقيب بالمياه الإقليمية الليبية، قائلًا: “توكل على الله”.

الهنقاري الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “أما فرعون مصر السيسي فسوف يبقى وحده لا نصير له في مواجهة تركيا، وأوروبا سوف ترحب من وراء الستار بالتنقيب عن النفط والغاز”.

وتابع الهنقاري حديثه: “لإيجاد بدائل قريبة بدل النفط والغاز الروسي الذي لن يستقر إمداده لهم في المستقبل الفوضي المرتقب بعد تفكك الاتحاد الروسي ويبدأ الصراع بين الجمهوريات على السيطرة المنابع وأنابيب الإمداد إلى أوروبا”.

الهنقاري رهن استفادة الليبيين من عملية التنقيب عن النفط والغاز بالقضاء على الفساد والفاسدين بعد الانتخابات.

