الجليدي: الدول الأوروبية هي التي أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه اليوم

الوطن / رصد

قال رئيس تحرير موقع صوت الضفتين، نزار الجليدي، إنّ الدول الأوروبية المتخوفة من الموضوع الليبي، وخط العبور من إفريقيا إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنّ هذه الدول هي التي دعمت المهاجرين في الذهاب إلى ليبيا والمشاركة بما آلت إليه الدولة اليوم.

وتابع الجليدي، في تصريحات صحفية، أنّ هناك تخوّف من شحّ المال الذي كانت تدعم فيه أوروبا اللاجئين، حيث إنّ أوروبا اليوم تعاني نقصًا بالأموال؛ لأنّها تدفع الكثير لأوكرانيا ولاجئيها.

وأضاف الجليدي أنّ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ كان له دور استعماري أكثر من تنظيم الهجرة، والمساعدة في التنمية داخل إفريقيا، مشيرًا إلى أنّ “هذا الصندوق قد ضخ أموالًا لجلب المرتزقة إلى ليبيا وتدميرها”.

وصرّح الجليدي أنّ أوروبا تخاف من القادمين من إفريقيا، لأنّ هذه الشعوب تحمل أحقادًا دفينة بسبب الاستعمار وسرقة أوروبا لخيرات إفريقيا، معللًا خوف أوروبا ” بأنّها تخاف من ظهور الإرهاب المسلح في أراضيها”.