البعثة الأممية: المنقوش رحبت ترحيبا حارا بوصول باثيلي إلى ليبيا

نقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيب نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بوصول المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي إلى واصفة ذلك الترحيب بـ”الحار”.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الممثل الخاص للأمين العام، ريزدون زينينغا، اليوم بالمنقوش، لمناقشة الاستعدادات لوصول المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي.

وذكرت البعثة، في بيان لها، أن المنقوش أعربت عن ترحيبها الحار بوصول باثيلي إلى ليبيا، كما أعربت عن تطلعها لاستقباله في طرابلس.

وأضافت أن الوزيرة أكدت دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل، للعمل الهام الذي تقوم به البعثة الأممية في ليبيا‬ بقيادة المُمثل الخاص للأمين العام، باثيلي، لدعم ليبيا والشعب الليبي.