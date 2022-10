الشرق الأوسط: المنفي أبلغ القاهرة سرًا باعتراضه على نهج الدبيبة في التعامل مع المخاوف المصرية بشأن الاتفاقية التركية

ليبيا -كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن نأي محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بنفسه عن تصعيد حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وزيادة حدة نبرتها تجاه مصر واليونان، الرافضين لاتفاقها المثير للجدل مع تركيا.

المصادر التي طلبت عدم تعريفها، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” قالت: إن المنفي سعى في المقابل لإبلاغ القاهرة سرًا باعتراضه على نهج الدبيبة وحكومته في التعامل مع المخاوف المصرية من الاتفاق، الذي أبرمه الدبيبة مع تركيا مؤخرًا.

ولفتت الصحيفة النظر إلى امتناع المنفي عن الاجتماع مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، رغم أنه اجتمع لاحقًا رفقة نائبه عبد الله اللافي، مع زميلتها في الحكومة حليمة البوسيفي وزيرة العدل.

واعتبرت المصادر ذاتها أن رفض المنفي لقاء المنقوش يعكس اعتراضه على تصريحاتها خلال الزيارة، التي قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس مؤخرًا، مشيرة إلى أن المنفي سجل تحفظه على هذه التصريحات، وقال إنها تتعارض مع سعيه لتعزيز العلاقات المصرية – الليبية.

ونوهت إلى تبني المنقوش موقف حكومة الدبيبة تجاه مصر، عبر إعادتها نشر البيان المصور الذي أدلى به الناطق باسمها.

لكن مصادر غير رسمية قالت في المقابل: إن موقف المنفي من المنقوش ليس جديدًا. مشيرة إلى تغيبها عن معظم الاجتماعات، التي عقدها على هامش مشاركته بالاجتماعات العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرًا.

هذا وسبق للمنفي أن أصدر في نوفمبر من العام الماضي قرارًا بوقف المنقوش عن العمل، وقرر منعها من السفر للتحقيق بدعوى وجود مخالفات إدارية، وانفرادها بالسياسة الخارجية، لكن حكومة الدبيبة رفضت القرار.

