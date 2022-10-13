خير الله: على الليبيين البحث عن بدائل

الوطن / رصد

قال عضو الهيئة التأسيسية لحزب التفاؤل، أسامة خيرالله، إنّ من يحرك اللعبة في الداخل الليبي لا يريد للمجلسين أن يصلا إلى تسوية سياسية”، مؤكدًا أنّ “على الليبين أن يبحثوا عن بدائل.

وأضاف خيرالله “أنّ على الليبين التفكير خارج الصندوق لأجل إقامة قاعدة دستورية، أو يشكلوا جمعية تأسيسية يذهب الليبيون خلالها إلى الانتخابات”.

وتابع خيرالله “إنّ أول خطوات إنجاز مصالحة وطنية هو تشريع قاعدة دستورية”، معبرًا عن ضرورة خروج الشعب الليبي إلى الساحات، وإعلان العصيان المدني والإضراب العام إن كان يريد حلًا للأزمة.