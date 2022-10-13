رئيس هيئة الأوقاف يبحث مع السفير التونسي التعاون المشترك في مجال علوم القرآن

التقى محمد العباني، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، القائمَ بأعمال السفارة التونسية “ماهر الرياحي”، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الشوون الدينية في تونس في مجال علوم القرآن الكريم.

وحسب بيان نشرته هيئة الأوقاف عبر فيسبوك، فقد تطرق اللقاء إلى عدد من البرامج المهمة التي أطلقتها الهيئة ومنها برنامج المحفظ المتقن، كما تناول مقترح الهيئة بإنشاء وحدة المقارئ المغاربية، كما عرض الاجتماع لبرنامج حصين لمكافحة عمل السحرة والمشغوذين الذي تشرف عليه الهيئة.

من جهته، أشاد القائمَ بأعمال السفارة التونسية بأعمال الهيئة، والتي كان آخرها طباعةَ مصحف الأوقاف، كما أشار إلى إمكانية التعاون بين الجهتين فيما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.