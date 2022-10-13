محلّل سياسي: تركيا ترغب في أن تكون المقاول الجديد للنفط في المنطقة

الوطن / رصد

اعتبر رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات، أحمد عليبة، أن تركيا ترغب في أن تكون مقاول النفط والغاز الجديد في المنطقة.

ولفت عليبة في تصريحات صحفية، إلى وجود مساعٍ تركية للإشراف على تمرير أنبوب لنقل الغاز النيجيري عبر ليبيا إلى شرق المتوسط وأوروبا.

وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة، أدى لتكتل خصوم تركيا في عموم ليبيا، وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي الذي أعلن معارضته للمذكرة، بدعوى عدم التشاور معه، بالإضافة إلى رفض عدد من أعضاء مجلس الدولة، ومسارعة البرلمان إلى مخاطبة الأمم المتحدة، للتأكيد على فقدان حكومة الدبيبة للشرعية.