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امغيب: طالبنا الاتحاد الأوروبي باحترام إرادة الشعب الليبي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى أعضاء مجلس النواب سعيد امغيب، ومحمد دومة وعائشة الطبلقي نائب رئيس قسم الشؤون السياسية والصحفية والإعلامية ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنقو شندل، رفقة الملحق السياسي ليليان انجو.

وصرح عضو مجلس النواب سعيد امغيب بأنه تم خلال اللقاء إيضاح رؤية مجلس النواب للمرحلة القادمة.

وأضاف امغيب: “تناول اللقاء إمكانية إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مُناقشة عدد من الموضوعات من ضمنها الاعتراف بحكومة فتحي باشاغا، والمطالبة بدعم هذه الحكومة والاعتراف بقرارات مجلس النواب واحترام إرادة الشعب الليبي التي انبثق عنها هذه الحكومة.

 

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صحيفة الساعة 24

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