شلوف: النفوذ التركي منحصر في المناطق التي تسيطر عليها حكومة “الدبيبة”

الوطن / رصد

قال رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن النفوذ التركي في ليبيا منحصرٌ في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الدبيبة فقط.

واعتبر شلوف في تصريحات صحفية، أن إنزال تركيا لدفعة جديدة من المرتزرقة السوريين، يعد محاولة منها للتواجد في مناطق قريبة من الهلال النفطي الخاضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

وأكّد شلوف أن مواجهة تركيا تتطلّب مواقف دولية جادة، وتحديداً من الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى توظيف تركيا للورقة الليبية في صراعها مع اليونان.

وأضاف: “هناك تنافس قائم بين شركات الطاقة الأوروبية العاملة في ليبيا، وهذا أدى لعدم توحد مواقف الدول الأوروبية من تطورات الأوضاع بليبيا بالسنوات الماضية، وهو ما راهنت عليه تركيا في توسيع وجودها، ونجحت بالفعل باستثماره لصالحها”.