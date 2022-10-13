شمبش: النزاع الداخلي في ليبيا سبب عدم السيطرة على الهجرة غير الشرعية

قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب “رمضان شمبش” إن مسألة الهجرة غير الشرعية باتت تؤرق المجتمعات التي تسعى لمعالجة هذه الظاهرة من خلال سن التشريعات التي تحمي المهاجر وتضمن له الحماية من أي انتهاك لحقوقه الإنسانية .

وأضاف ” شمبش ” خلال مداخلته في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن دور انعقاد الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الرواندية كيغالي – بأن هناك العديد من التشريعات الوطنية الليبية لمعالجة ظاهرة الهجرة ، مشيرا إلى أن النزاع الداخلي الذي تمر به ليبيا ووجود أكثر من حكومة تعذر السيطرة على هذه الظاهرة .

وتضمن جدول أعمال اللجنة عرض ومناقشة مشروع القرار المُعنون بالزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الإتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة .

وتأتي مشاركة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن دور انعقاد الجمعية العامة (145) للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الرواندية كيغالي.