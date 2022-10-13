الشركسي: ستندلع المواجهة بين تركيا والجيش الليبي حال مباشرة التنقيب عن النفط

الوطن / رصد

رجّح عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، وقوع صدام مسلح ما بين تركيا والقوات الليبية المسلحة بقيادة المشير خليفة.

وقال الشركسي في تصريحات صحفية، إن المواقع المشمولة في مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الدبيبة مؤخرا، تقع في الشرق الليبي الذي يخضع لسيطرة الجيش، الأمر الذي سيؤدي إلى اندلاع المواجهة حال باشر الأتراك في التنقيب وفقاً لمذكرة التفاهم.

واعتبر الشركسي أن وقوع مثل هذا السيناريو سيكون سببا في طرد القوات التركية من ليبيا، لا سيما وأن دولا متضررة من مذكرة التفاهم كاليونان والاتحاد الأوروبي ستقوم بالانضمام إلى الجيش الليبي في معركته.