حبس مسؤولين في بعثة دولة ليبيا إلى قطر على ذمة التحقيق

الوطن / رصد

أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي المنسَّب إلى بعثة ليبيا لدى دولة قطر وسلفه، بعد ثبوت إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي.

وقالت النيابة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن التحقيقات بوشرت بعد قيام أعضاء ديوان المحاسبة برفع تقرير إلى النيابة العامة يتضمّن وجود انحراف في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه.

وأضافت النيابة: “أمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام؛ انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق”