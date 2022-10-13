الكبير يشارك في اجتماع لاغارد مع محافظي المصارف المركزية بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع محافظي المصارف المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وجاء الاجتماع، الذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، لتقييم تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان المنطقة، حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتناول اللقاء معايرة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتنسيقها لمعالجة التحديات، وكذلك زيادة فاعلية الدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في مجال السياسات و نظم الرقابة.

لقاء آخر مع الخارجية الأميركية

وخلال زيارته واشنطن، التقى الكبير مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، وبحث معهم مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها المصرف، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– الكبير يبحث مع مساعد وزير الخزانة الأميركية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– الكبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركية مبادرة الشفافية

– الكبير يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي

– الكبير يبحث مع مدير صندوق النقد جهود «المركزي» لتحقيق الاستدامة المالية

– عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة

وتطرقت المحادثات إلى جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأميركية، والأزمة الاقتصادية العالمية.

لقاءات الكبير في واشنطن

كما اجتمع الكبير مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، حيث تناقشا حول تعزيز التعاون بين البنك و«المركزي»، ودور البنك الدولي في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

كما أعلن المصرف المركزي الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة للعام 2023 مع الصندوق النقد الدولي، ووضع خارطة طريق لتنفيذها، وذلك بعد اجتماع للكبير مع مسؤولي الصندوق.