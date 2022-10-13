بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 13 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 13 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تراجع درجات الحرارة بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب على معظم مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر يوم السبت.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية احيانا .

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية تنشط احيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم السبت على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-34)مْ، وتسجل انخفاض من مساء الغد ويكون ملحوظ يوم السبت.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ وتسجل انخفاض من مساء الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:36)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:09).