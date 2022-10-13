الكبير في واشنطن لبحث التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له خلال زيارته في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً مع أندرو بليت مساعد رئيس الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمقر الوكالة الامريكية ب بواشنطن.

وذكر المصرف المركزي، في بيان له، أن الاجتماع جاء استعداداً لحزمة البرامج التي ستطلق سنة 2023، والوقوف على مستوى التنفيذ لبرامج التطوير المشتركة بين مصرف ليبيا المركزي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أن برامج التطوير المشتركة تشمل مجالات البحوث والسياسة النقدية والرقابة على المصارف و لاسواق المالية و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاتصال والشفافية.