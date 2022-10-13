حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 13 أكتوبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة بداية من غدٍ على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، احتمال سقوط أمطار متفرقة شمالًا، وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر يوم السبت.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خصوصًا على المناطق الساحلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بداية من الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل يوم السبت على مناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية، والرياح غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و34 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء الغد، يكون ملحوظًا يوم السبت.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء الغد.