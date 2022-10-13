الارصاد: درجات حرارة مرتفعة اليوم.. وتنخفض غداً وهذه توقعات طقس الاسبوع القادم

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 13/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد درجات الحرارة مرتفعة نسبياً هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد نتيجة تحول الرياح الى شمالية غربية ويشمل باقى مناطق البلاد من يوم السبت.

ووفقا للتقرير تكاثرللسحب من هذه الليلة على مناطق شمال ليبيا خاصة المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة افضل يوم السبت على مناطق الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون الأجواء خريفية خلال الأسبوع القادم خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة .

والله اعلم