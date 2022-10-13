وزير المالية يبحث إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس

أخبارليبيا24

بحث وزير المالية خالد المبروك مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس.

وناقش المبروك في العاصمة الامريكية – واشنطن مع بلحاج عدد من الموضوعات المرتبطة بأنشطة وبرامج البنك الدولي في ليبيا.

وتطرق الجانبان إلى تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا ومجموعة البنك الدولي، وإعداد مذكرة الشراكة القُطرية بين دولة ليبيا والبنك للعام 2023م.

وبحث وزير المالية ونائب رئيس البنك الدولي، بناء قدرات العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية.

وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات وأوجه التعاون المشترك الاخرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حجم ومجالات التعاون المشترك بين دولة ليبيا والبنك الدولي.