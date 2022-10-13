المنفي يغادر الجزائر بعد لقاء تبون

غادر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مساء الأربعاء العاصمة الجزائر، بعد لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرت للمنفي مراسم توديع رسمية بمطار هواري بومدين، وكان في مقدمة مودعيه، الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن.

وكان المنفي وصل الثلاثاء، إلى العاصمة الجزائر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة خاصة من الرئيس تبون، رفقة رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم وسفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.