السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني أمام الدينار

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد سعر صرف الدولار إلى 5.04 دينار مقابل 5.03 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.58 دينار مقابل 5.54 دينار أمس، بينما ثبت اليورو عند 4.89 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.53 دينار أمس.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.