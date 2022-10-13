تراجع درجات الحرارة بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراجع بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب على معظم مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل على مناطق الجبل الأخضر يوم السبت.

وبحسب النشرة الجوية للمركز، اليوم الخميس، تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية احيانا.

والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية تنشط احيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-36)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد.

وتكون السماء في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم السبت على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية.

والرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-34)مْ، وتسجل انخفاض من مساء الغد ويكون ملحوظ يوم السبت.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-36)مْ وتسجل انخفاض من مساء الغد.

بينما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-33)مْ.