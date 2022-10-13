المحجوب: معرض بنغازي الدولي للكتاب “محاربة” للغزو الفكري

الوطن – رصد

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي ورئيس لجنة تنظيم معرض بنغازي الدولي للكتاب؛ اللواء خالد المحجوب، إن فعاليات المعرض التي ستنطلق السبت المقبل؛ تأتي ضمن تصدي القوات المسلحة على الإرهاب والأفكار الإرهابية.

وأضاف المحجوب، أنه بعد إجراء دراسات تبين أن الفكر الإرهابي بات يغزو الشباب بشكل منظم وممنهج، داعيا للتوجه نحو تنظيم معرض للكتاب يساهم في تثقيف عقول الشباب وتحصينها من أية مظاهر هدامة.

الجدير بالذكر، أن المعرض ياتي تحت شعار “بنغازي الثقافة مستقبل وطن” بمشاركة 13 دولة عربية وبأكثر من 200 جناح من بينها 13 دار نشر ليبية.