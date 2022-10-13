إصابة شخصين خلال اشتباكات غوط الشعال والحي الإسلامي بطرابلس 

أخبارليبيا24

شهدت منطقة غوط الشعال والحي الإسلامي بجانب مصنع التبغ في العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس.

وأكد مراسل “أخبارليبيا24” أن شخصين أصيبا بشظايا مقذوف إثر سقوط قاذف “آر بي جي”، جراء هذه الاشتباكات المسلحة.

وأشار المراسل إلى أنه استخدم في الاشتباكات المسلحة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب مصادر متطابقة فقد كانت الاشتباكات – التي توقفت قرابة الساعة الثالثة صباحًا – ما بين السرية الأولى للأمن العام (الروماني) والسرية الثالثة (سعيد).