برأس مال 200 مليون دينار.. تأسيس أول مصرف ليبي رقمي 

أعلن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، الموافقة على تأسيس أول مصرف ليبي رقمي باسم “المصرف الليبي الرقمي”.

وأوضح البيان التأسيسي للمصرف الليبي الرقمي، أنه بناءً على طلب قدمه جمال عبد المالك مؤسس مصرف التجارة والتنمية الليبي وعدد من المستثمرين؛ فقد تم تحديد رأس مال 200 مليون دينار.

وأشار البيان، إلى أن “المصرف الرقمي يعد انطلاقة لمرحلة مصرفية جديدة في ليبيا، تواكب الركب العالمي في الاقتصاد المصرفي والمالي، ويضع حجر الأساس لانطلاق المصارف الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، ومعايير الاستدامة واقتصاد المستقبل”.

وأردف البيان، أن “المصرف الليبي الرقمي سوف يمكن المتعاملين من القيام بمعاملاتهم المصرفية عن بعد، ويسهل حركة الأموال، ويلبي متطلبات قطاع الأعمال بالاستفادة من الوسائل التكنولوجية الرقمية، بطريقة آمنة توفر معايير الخصوصية وجودة الخدمة”.

وأكمل؛ “وفيما عدا تمكين المصرف الرقمي عملاءه من فتح الحسابات المصرفية، وإنشاء المحافظ المالية، وتحويل واستلام الأموال، من دون الحاجة لمراجعة فروع المصارف، يوفر المصرف حلولاً رقمية ذكية لاحتياجات المتعاملين ورجال الأعمال والشركات، من خلال المنتجات المصرفية العصرية الجديدة التي تواكب التطورات العالمية، والتي يمكن إدارتها جميعها من أي مكان في أي وقت، مع توافر التقارير الدورية والدراسات والخطط الاسترشادية في مجالات إدارة الأعمال”.

وأوضح البيان، أنه “بالإضافة للتسهيلات المصرفية يمكن لعملاء المصرف الاستفادة من خدمات الحصول على بطاقات الاتصالات، وتسديد الفواتير وكامل خدمات الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات المصرفية المتنوعة للمصرف، أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص، وغيرها من الخدمات المصرفية التقليدية بكل سرعة وسهولة”.

ووفقا لخبراء في القطاع المصرفي فإن القرار رقم (88) لسنة 2022 الذي أصدره المركزي الليبي، بالموافقة مبدئياً على تأسيس مصرف رقمي تحت اسم “المصرف الليبي الرقمي” برأس مال قدرة 200 مليون دينار وبواقع 20 مليون سهم، والذي صدر الأحد الماضي، يفتح الطريق لمرحلة جديدة في القطاع المصرفي الليبي وتنافسيته على مستوى المنطقة.