أماديرا لـ السايح: داعمون لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة

ليبيا- التقى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالقائم بالأعمال بالإنابة منسق اليابان الخاص في ليبيا “ماساكي أماديرا”.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المفوضية طالعته صحيفة المرصد، فقد شهد اللقاء تدارس الجانبين لآخر مستجدات العملية الانتخابية وتطورات المشهد السياسي داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية والدعم الفني والاستشاري المعزز لجهوزية المفوضية وتوفير مناخ ملائم لتنفيذ الاستحقاقات.

وبحسب البيان جدد “أماديرا” دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، فيما ثمن جهود المفوضية للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب.

