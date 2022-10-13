مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي تنظم جلسة حول المصالحة الوطنية

الوطن|متابعات

نظمت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، برئاسة سويسرا وهولندا، جلسة للخبراء حول المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، بمشاركة المجلس الرئاسي.

وبحسب سلسلة تغريدات أوردتها البعثة الأممية عبر “تويتر” تبادل الخبراء تجارب البلدان الأخرى، مع الإشارة إلى أهمية وضع الضحايا في أولوية جميع المراحل، وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان الشمولية وتمثيل المرأة ومشاركتها بشكل هادف.

وجددت المجموعة التزامها العمل مع الإتحاد الإفريقي بدعم الليبيين في تطلعاتهم لتحقيق سلام دائم، يرتكز على حقوق الإنسان ومبدأ العدالة الانتقالية.